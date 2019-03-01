İzmit'te 10 yılda 100 bin çocuğa istismar eğitimi

İzmit Belediyesi'nin Çocuk Hakları Masası ve Okulu, çocuk istismarını önleme ve bilgilendirme konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.

Türkiye de ilk defa İzmit Belediyesi tarafından kurulan bu birimler tarafından öğrencilere yönelik verilen eğitimlerde çocuklara tanımadıkları kişilere karşı nasıl davranmaları gerektiği, iyi dokunuş ve kötü dokunuşun ne olduğu, bedenlerine izinsiz kimsenin dokunamayacağı, tedirgin ve rahatsızlık oluşturan davranışla karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiği anlatılıyor. Şehirde eğitim veren okullara gidilerek anlatılan çocuk istismarı bilinçlendirme eğitimleri, Yenişehir Mahallesi Alev Sokak'taki Çocuk Hakları Okulunda da devam ediyor. Okulun bu haftaki misafirleri Şehit Selçuk Gökdağ İlkokulu, Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu ve Şehit Ümit Balkan İlkokulundan gelen öğrenciler oldu.

Cinsel istismarın önüne geçmenin, aileleri ve çocukları bilinçlendirmeyle çözülebileceğine dikkat çeken İzmit Belediyesi yetkilileri, “Ülkemizin en önemli konuları arasında yer alan çocuk istismarı konusunda çocuklarımızı ve aileleri bilinçlendirme eğitimlerine 10 yıl önce başladık. Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'ın talimatlarıyla Türkiye'de ilk defa belediyemiz tarafından kurulan bu masa ve okulumuz sayesinde şimdiye kadar 100 bin öğrenci, öğretmen ve velimize bilinçlendirme eğitimleri verdik” dediler.