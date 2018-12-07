İzmit'te 10 yılda 100 bin öğrenciye çevre eğitimi verildi

İzmit Belediyesi tarafından yaklaşık 10 yıldan beri öğrencilere çevre bilinçlendirme eğitimleri veriliyor. Belediyenin Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından organize edilen çevre eğitimlerine Çevre Mühendisleri Odası ile Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencileri de gönüllü olarak destek veriyor. İzmit'te okullar kapanıncaya kadar 70 okulda yaklaşık 15 bin öğrenciye çevre eğitimi verileceğini söyleyen yetkililer, “Şimdiye kadar çevre eğitimi verilen öğrenci sayısı 100 bini buldu. Eğitimler sayesinde çevreye duyarlı dev bir çevreci ordusu oluştu” dediler.

Eğitimler kapsamında son olarak Saraybahçe İlkokulu, İbrahim Süreyya Yiğit İlkokulu, Özel ODTÜ KYÖD İlkokulu, Yenimahalle İlkokulu, Özel Doğa İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Ulugazi İlkokulu, Hızır Reis İlkokulu ve Alikahya Kuran Kursunda 660 öğrenciye çevre bilinçlendirme eğitimi verildiği kaydedildi.