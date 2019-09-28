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İzmit'te 128 kişi en iyi tavla oyuncusu olmak için yarışıyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit’te bulunan 41 Burda AVM’de düzenlenen tavla turnuvası, en iyi oyuncu olmak isteyen 128 kişinin katılımıyla başladı.

KOCAELİ (İHA) – İzmit'te bulunan 41 Burda AVM'de düzenlenen tavla turnuvası, en iyi oyuncu olmak isteyen 128 kişinin katılımıyla başladı.


41 Burda AVM ve Modern Tavla Spor Kulübü Derneği işbirliğinde İzmit'te tavla turnuvası düzenlendi. AVM içerisinde oluşturulan alanda düzenlenen turnuvaya katılım yoğun oldu. Sabah erken saatlerde kayıt işlemleri ile başlayan turnuvada sosyal sorumluluk kapsamında spastik çocuklara bağışlanmak adına kayıt yaptıran yarışmacılardan 20'şer TL kayıt ücreti alındı. Kayıt işlemleri sonrası Spastik Çocuklar Derneği üyelerinin halk oyunları gösterisi ile 2 gün sürecek tavla turnuvası başlatıldı. Tur usulü düzenlenen turnuvada dereceye giren kişilere, para ödülü verilecek.

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