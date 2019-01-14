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İzmit'te 1426 ton cam atığı toplandı

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi’nin geri dönüşüm çalışmaları kapsamında, bin 426 ton cam atığını ekonomiye kazandırdı.

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi'nin geri dönüşüm çalışmaları kapsamında, bin 426 ton cam atığını ekonomiye kazandırdı.



Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile bir yıl içinde bin 426 ton cam atığı toplanarak geri dönüşümü sağlandı. Yetkililer, sadece Aralık ayında toplanan cam atığı miktarının 115 ton olduğunu belirterek, “Şehrimizin 180 noktasında cam kumbarası bulunuyor. Bu kumbaralara haftanın belirli günlerinde boşaltılarak cam atıklarının geri dönüşüm sağlanıyor. Bilindiği gibi camın yüzde yüzü geri dönüştürülebiliyor. Camın geri dönüşümü sırasında su tüketiminden yüzde 50, enerji tüketiminden yüzde 25, hammadde tüketiminden de yüzde 80 tasarruf sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın cam kumbaralarına gösterdiği ilgiye teşekkür ederiz” dediler.

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