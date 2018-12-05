İzmit'te 168 öğrenci daha bisikletine kavuştu

İzmit Belediyesi'nin başlattığı proje kapsamında Hacı Bektaş Veli Ortaokulu'nda düzenlenen törenle 168 öğrenciye bisikletleri teslim edildi.

Bisiklet dağıtım törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Okul Müdürü Erdoğan Davut, Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkan Vekili Sibel Saraç, AK Parti İzmit İlçe yöneticisi Cemil Karaca, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende çocukların yüzünün gülmesinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Bütün çocuklar bizim evlatlarımız. Çocukların, ırkı, ulusu yoktur. Çocuk, çocuktur. Allah çocuklarımızın bahtını açık etsin. 2002-2007 arası milletvekiliydim. Gezdiğim okullarda çok acı sahneler vardı, 70 kişilik sınıflar vardı. Okullarda bir tane projeksiyon cihazı yok, bir tane tepegöz yoktu. Bugün 5 yıldızlı okullar var. İlk kez Belediye Başkanı olduğumda Tavşantepe'de Cephanelik bölgesinde in cin top oynuyordu. Hazırladığımız projelerle bu bölgeye spor tesislerini, Kadın Sosyal Yaşam Merkezini, deprem müzesini, sanal gerçeklik küresini ve mesire alanını yaptık. Ayrıca Türkiye'nin en modern şehir hastanesinin de buraya yapılmasını sağladık. Cephanelik bölgesi Kocaeli'nin yıldızı oldu. Buranın faydasını evlatlarımız en iyi şekilde görecek” dedi.

Konuşmasına devam eden Başkan Doğan, “10 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Koltuktan kalkmayı da bileceksin. Benim için 2 dönem yeterli. Bazılarını bıraksan bastonla koltuğa gelecek. Gençlerimizin önünü açacağız. Hizmetleri yapmak kolay olmuyor. Parayı iyi kullanıyoruz, kuruşunuzu ziyan etmiyoruz. Milletin kaynaklarını çocuklarımızın sağlığı, gelişimi için harcıyoruz” diyerek öğrencilere bisikletlerini teslim etti.