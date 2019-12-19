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İzmit'te 23 bin lavanta fidesi toprakla buluşacak

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi bünyesinde kurulacak olan İzmit Kadın Kooperatifi, Cuma günü gerçekleştireceği Lavanta Dikim Bayramıyla hayata geçiyor.


İzmit Belediyesi gerçekleştireceği Lavanta Dikim Bayramı ile lavanta fidelerini kadınlar için toprakla buluşturacak. 20 Aralık Cuma günü saat 11.00'de Durhasan Tarımsal Uygulama Bahçesinde gerçekleşecek olan Lavanta Dikim Bayramında 23 bin lavanta fidesi ekilecek. İzmit'in farklı noktalarına da dikilecek olan lavantalardan toplanacak ilk mahsuller İzmit Belediyesi tarafından kadınlar için kurulacak olan İzmit Kadın Kooperatifi tarafından kullanılacak.


Kooperatif bünyesinde düzenlenen kurslar kapsamında lavanta yetiştiriciliği ve lavanta ürünlerinin yanı sıra kentin marka değerini oluşturacak el sanatları, hediyelik eşya tasarımı ve yapımı, özel koleksiyon tasarımı kursları verilecek. Kadınların sosyal kültürel ve ekonomik yönden faydalarını gözetecek olan İzmit Kadın Kooperatifi, üyelerinin mesleki veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile istihdam ve eğitim ortamı hazırlayarak karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmasına olanak sağlayacak bir alt yapıyla kuruluyor.

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