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İzmit'te 3 boyutlu “güvensiz asansör gerçekleri” deneyimi

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, 3 boyutlu gerçekleştirdiği “Güvensiz Asansör Gerçekleri” etkinliği ile Periyodik asansör kullanımım önemine dikkat çekti.


İzmit Belediyesi Periyodik asansör bakımının önemine dikkat çekmek amacıyla Belsa meydanında “Güvensiz Asansör Gerçekleri” etkinliği gerçekleştirdi. 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlüğü ile gerçekleştirilen simülasyonda vatandaşlar, kırmızı etiketli asansör kullanımında gerçekleşebilecek kötü senaryolarla yüzleşildi. 3 farklı aşamadan oluşan simülayon uygulamasında ilk olarak kırmızı etiketli asansöre binme durumunda yaşanan kaza gösterildi. İkinci aşamada ise kabin gelmeden asansöre binmenin tehlikesine dikkat çekildi. Son aşamada kata gelmeyen ve yarıda kalan asansörden çıkmaya çalışmak durumunda yaşanacak kaza anı gözler önüne serildi.

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