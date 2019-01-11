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İzmit'te 3 kilometre merdiven yapıldı

İzmit’in onlarca sokağında binlerce metre uzunluğunda merdiven yapıldı.

İzmit'in onlarca sokağında binlerce metre uzunluğunda merdiven yapıldı.


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2018 yılı verilerine göre, bir yıl içine 22 mahallede 77 ayrı noktada merdiven çalışması gerçekleştirildi. Yapılan merdiven çalışmasının 2 bin 974 metre uzunluğunda ve 5 bin 351 basamaklı olduğunu söyleyen yetkililer, “İzmit'in fiziki yapısı nedeniyle mahallelerinin çoğuna vatandaşlarla merdivenlerle inip çıkmaktadır. Bir taraftan yeni merdivenler yaparken bir taraftan da eski merdivenleri yenileyerek daha kullanışlı hale getiriyoruz. Yapılan her merdivenin yanına vatandaşların iniş çıkışını kolaylaştırıcı tutamak korkuluklardan da takılıyor” dediler.


27 mahallede duvar


İzmit Belediyesince geçen bir yıl içinde 15 mahallede 23 noktada betonarme, 12 mahalle 15 noktada da taş duvar yapıldı. Yapılan duvarlarla olası toprak kaymalarının da önüne geçildiği kaydedildi.

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