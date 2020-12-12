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İzmit'te 40 kamyon atık temizledi

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokak civarında bulunan 40 dönümlük boş arazide çevre kirliliğine sebebiyet veren yaklaşık 40 kamyon inşaat, moloz, elektronik cihaz ve eski ev eşyası gibi atıkları kaldırdı.


İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde çevreye kimler tarafından atıldığı tespit edilemeyen inşaat, moloz, elektronik cihaz ve eski ev eşyası gibi atıkları iş makineleriyle kaldırarak çevre kirliliğinin önüne geçti. Geçtiğimiz aylarda aynı bölgede temizlik çalışması yapan ekipler, bölgenin yeniden kirletilmesi sonrası 2 günlük kapsamlı temizlik yaparak 40 dönümlük araziye yayılmış olarak bulunan atıkları kaldırdı.


İki greyder ve iki adet kepçe kullanarak yaklaşık 40 kamyon atık toplayan İzmit Belediyesi ekipleri, atıklardan dolayı oluşabilecek sağlık sorunlarının da önüne geçti. İzmit Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz aylarda benzer manzaraların oluştuğu bölgeye, kullanılmayan eşyalar, inşaat malzemeleri ve moloz gibi atıkların atılmaması konusunda vatandaşlara bir kere uyarıda bulundu. Bölgede benzer bir görüntünün tekrar yaşanmaması için alanın beton bariyerlerle kapatılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bilgilendirildi.

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