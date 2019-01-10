İzmit'te 45 öğrenci daha bisikletine kavuştu

İzmit Belediyesi'nin bisiklet dağıtımları devam ediyor. Mehmet Sinan Dereli Orta Okulu'nda da 145 öğrenciye düzenlenen törenle bisikletleri teslim edildi. Bisiklet dağıtım törenine Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, okul müdürü İsa Dede, AK Parti Kadın kolları Başkan Vekili Sibel Saraç ile veliler katıldı. Bisiklet dağıtım töreninde konuşan Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu Müdürü İsa Dede, “Çevreci bir kent ve sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla bu güzel proje için İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan İzmit Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Bulut ise, “Bisiklet her çocuğun hayalidir. 2012 yılından beri çocukların bu hayalini gerçekleştiriyoruz. Proje kapsamında 80 bine yakın bisiklet dağıttık. İzmit Belediyesi'nin bisiklet projesi Türkiye'ye örnek oldu” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri dağıtıldı.