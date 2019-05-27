İzmit'te 5 bin öğrenciye çevre eğitimi verildi

İzmit Belediyesi tarafından çocuklara, çevre bilinçlerinin oluşması amacıyla eğitim veriliyor. Bu kapsamda ilçede yaklaşık 5 bin öğrenciye çevre eğitimi verildi. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimler 50 okulda gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca 50 okulda yaklaşık 5 bin öğrenciye birebir eğitim verildiğini belirterek, “Eğitimlerde geri dönüşümün önemi, kullanılmış yağların lavabolardan kullanılmaması gerektiği, elektronik atıkların, atık pillerin çöpe değil geri dönüşüme bırakılması gerektiği anlatıldı. Eğitimler sayesinde şehrimizde adeta dev bir çevreci ordusu yetişmiş oldu” dediler.