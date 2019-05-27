İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit'te 5 bin öğrenciye çevre eğitimi verildi

İzmit Belediyesi tarafından ilçede bulunan 50 okuldaki 5 bin öğrenciye çevre eğitimi verilerek, çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlandı.


İzmit Belediyesi tarafından çocuklara, çevre bilinçlerinin oluşması amacıyla eğitim veriliyor. Bu kapsamda ilçede yaklaşık 5 bin öğrenciye çevre eğitimi verildi. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimler 50 okulda gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca 50 okulda yaklaşık 5 bin öğrenciye birebir eğitim verildiğini belirterek, “Eğitimlerde geri dönüşümün önemi, kullanılmış yağların lavabolardan kullanılmaması gerektiği, elektronik atıkların, atık pillerin çöpe değil geri dönüşüme bırakılması gerektiği anlatıldı. Eğitimler sayesinde şehrimizde adeta dev bir çevreci ordusu yetişmiş oldu” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.