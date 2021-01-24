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İzmit'te 5 köy internete kavuştu

İzmit Belediyesi, internet olmaması sebebiyle uzaktan eğitim alamayan çocuklar için başlattığı internet hamlesiyle İzmit’te bulunan 15 köye internet kavuşturdu.

İzmit Belediyesi, internet olmaması sebebiyle uzaktan eğitim alamayan çocuklar için başlattığı internet hamlesiyle İzmit'te bulunan 15 köye internet kavuşturdu.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in köylerinde internet olmaması sebebiyle uzaktan eğitim alamayan çocuklar için ücretsiz internet hizmeti sağlayacaklarını duyurmasının ardından İzmit'te bulunan 15 köyde çocuklar internetlerine kavuştu.


Bu doğrultuda Gökçeören, Şahinleri, Nebihoca, Kozluca, Orhaniye, Mecidiye, Arpalık İhsaniye, Çavuşoğlu, Yenice, Süverler, Bağlıca Roçkan, Akmeşe, Sultaniye ve Balören köylerine bağlanan internet son olarak Sarışeyh Köyü'ne de bağlanarak toplam 15 köye ücretsiz internet hizmeti götürüldü.

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