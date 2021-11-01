İzmit'te 51 adet yağmursuyu ızgarasını çalan şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüzey sularını toplayan 51 adet yağmursuyu ızgarasını çalan şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSU) yapılan açıklamaya göre, Alo 185 Çağrı Merkezi'ne İzmit Kemalpaşa Mahallesi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi açık otoparkı alanında bulunan yağmursuyu ızgaralarının çalındığı ihbarı yapıldı. Kurum avukatı eşliğinde ekipler tarafından yapılan incelemede, 51 adet tekli demir döküm ızgaranın yerinden sökülerek çalındığı tespit edildi. Çalınan ızgaralardan dolayı açık kalan mazgalların insan ve araç trafiğini tehlikeye atmaması için bölge güvenlik şeridi içerisine alındı. Aynı gün emniyet birimlerinin yaptığı çalışmada demir döküm ızgaraların 18 yaşındaki bir kişi tarafından çalındığı belirlendi. Zanlı çalınan malzemelerle birlikte polis tarafından yakalandı. Ele geçirilen 51 adet demir döküm ızgaranın yerine montajı yapılarak, bölge araç ve yaya trafiğine açıldı.