İzmit'te 663 çöp konteyneri kullanılmaz hale geldi

İzmit'te çoğu bilinçsiz kullanım nedeniyle yüzlerce çöp konteyneri kullanılamaz hale geldi.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, 2018 yılı içinde binlerce çöp konteynerinin hasarlı hale geldiğini belirterek, "Kasıtlı ve bilinçsiz kullanım sonucu hasarlı hale gelen bin 986 çöp konteyneri ekiplerimizce tamir edilerek tekrar kullanılır hale getirilirken 663 adet çöp konteyneri ise tamiri mümkün olmadığı için hurda çıktı. Bir konteynerin maliyeti en az bir milyon lira. Metal konteynerlerin tamirini genellikle yapabiliyoruz. Plastik olanları ise tamiri mümkün olmuyor. Çok sayıda plastik çöp konteyneri sigara izmaritinden ya da sıcak kül atılması sonucu yanmıştır” dediler.

Yetkililer, bir çok çöp konteynerinin araçların park etmesi sırasında hasarlı hale geldiğini de ifade ederek, “Çöp konteynerlerinin önlerine araç park etmek yasak olmasına rağmen bazı sürücüler ısrarla bu yasağa uymadıkları için konteynerlere hasar verildi. Bunun önüne geçebilmek için bin adet çöp konteyneri için cep yapıldı, 75 adet çöp konteynerinin önüne de parkları engellemek için dubalar konuldu” şeklinde konuştular