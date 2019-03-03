İzmit'te 9 yılda 60 bin öğrenciye bisiklet eğitimi

İzmit ilçe sınırları içerisinde bulunan okullarda eğitim gören 5.sınıf öğrencilerine bisiklet eğitimleri verilmeye devam ediyor. Yahya Kaptan Mahallesi'nde yer alan Hanımeli Kültür Merkezi Bisiklet Trafik Eğitim Pisti'nde gerçekleşen eğitimlerde öğrencilere tecrübeli bisiklet antrenörü milli sporcu Mehmet Bozdemir ve beden eğitim öğretmeni bisiklet antrenörü Ece Güneş eşlik ediyor. Uygulamalı ve teorik olarak gerçekleşen eğitim sonrası öğrencilere katılım sertifikası ve bilgilendirici broşür veriliyor.

“Bisiklet Şehri İzmit” sloganıyla 9 yıldır yoğun şekilde çalışmalara devam edildiğini belirten belediyenin spor birimi yetkilileri, “Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan bir yandan öğrencilerin bisiklet hayalini gerçekleştirirken diğer yandan da bisiklet kullanmayı bilmeyenler için eğitim imkanı sunuyor. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkesin ücretsiz olarak faydalanabildiği merkezde 9 yıl içinde 60 bin öğrenciye bisiklet eğitimi verildi” dediler.