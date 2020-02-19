İzmit'te anne adaylarına gebelik eğitimi devam ediyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet çocuklara ve kadınlara yönelik projelere öncelik vermeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi, Lotus Gebe işbirliğiyle anne ve çocuk sağlığı konularında anne adaylarına İzmit Belediyesi Toplantı Salonu'nda ikinci eğitim programı gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak gerçekleşen eğitim programının moderatörlüğünü Op. Dr. İnci Çavuşoğlu üstlenirken konuşmacı olarak ise Op. Dr. Reyhan Arpacı katıldı. Anne adaylarının yoğun katılım sağladığı programda gebelik, doğum, doğum sonrası süreçler, ağrısız doğum teknikleri ile anne ve bebeğin ten temasının öneminde bahsedildi.

Katılımın ve memnuniyetin yüksek olduğu eğitim programında anne ve baba adayları merak edilen soruları uzman doktorlara sorma fırsatı bulurken, eğitim programının hazırlanmasına katkıda bulunan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkürlerini sundular.