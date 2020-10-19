İzmit'te Arıcılık Eğitimi başvuruları uzatıldı

Yerli üreticilerin eğitimine ağırlık veren İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, kırsal kalkınma projeleri kapsamında İzmit Halk Eğitim Merkezi ile ortak olarak İzmitli çiftçilere arıcılık eğitimi veriyor. İzmit Belediyesi, geçtiğimiz Cuma günü dolan “Temel Arı Yetiştiriciliği” eğitiminin başvuru tarihini, gelen talep üzerine 22 Ekim Perşembe gününe kadar uzattı. İzmit Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleşecek olan eğitim, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi Mustafa Erdoğan tarafından verilecek. Toplam 72 saat sürecek eğitim, haftada 3 gün (Pazartesi-Salı-Perşembe) olmak üzere 18.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Üreticiler başvurularını 22 Ekim 2020 Perşembe günü saat 15.00'e kadar Belsa Plaza B Blok 7. Kat İZMEK ofisinden yapabilecek. Başvurular için üreticilerin kimlik fotokopisi ile diploma ya da ehliyet fotokopisi ile gelmeleri yeterli olacak. Eğitimler 26 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

Temel Arı Yetiştiriciliği eğitimi kapsamında İzmit Belediyesi, arı bakımından beslenme tekniklerine, arı üreticiliğinden bilinçli arı yetiştiriciliğine kadar birçok konuyu çiftçilere anlatacak. A'dan Z'ye arı yetiştiriciliği hakkında tüm temel bilgileri alanında uzman eğitmenle beraber çiftçilere aktaracak olan İzmit Belediyesi, tarımla uğraşan tüm vatandaşları eğitimlere davet etti.