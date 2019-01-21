İzmit'te arıcılık kursu açıldı

İzmit Belediyesi vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 7. arıcılık kursunu açtı. Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen kurs, Belsa 9. katta başladı. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Mustafa Erdoğan tarafından verilen arıcılık kursuna 55 kişi katılıyor. 72 saatlik kurs sonunda bitirenlere belge verilecek. Kursta bal arısı ırkları, koloni bireyleri, düzeni, mevsimsel bakım, kışlatma, bal üretimi, arı ürünleri üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı bitkiler ve gezginci arıcılık ile arı sağlığı konuları anlatılıyor.