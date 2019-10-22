İzmit'te asansör kontrollerinin önemine dikkat çekilecek

İzmit Belediyesi 24 Ekim Perşembe günü asansör kontrollerinin önemini, yapacağı etkinlikle gösterecek. Belediye, asansörlerin yıllık kontrollerinin yapılması konusunda birlikte çalıştığı Asansör Denetleme A Tipi Muayene Kuruluşu Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. firmasıyla birlikte etkinliği Belsa önünde gerçekleştirecek. Söz konusu firma ile birlikte "VR Sanal Gerçeklik Projesi" kapsamında Asansör Periyodik Kontrollerinin yapılmasının ne denli önemli olduğu ve denetimi yapılmamış asansör kullanımının ciddi can ve mal kayıplarına neden olacağını göstererek bu konunun önemine dikkat çekecek. 24 Ekim 2019 Perşembe Günü 09.00'dan itibaren Belsa Hizmet Binası önünde başlayacak etkinlikler tüm gün boyunca devam edecek.