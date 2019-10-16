İzmit'te asfalt seferberliği hız kesmeden devam ediyor

Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında biryandan mahallerdeki eksiklere anında müdahale edilirken diğer yandan da asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediliyor. Yenilenmeye ihtiyacı olan cadde ve sokakları yaptıkları çalışmalarla daha güvenli ve daha konforlu hale getiren ekipler, son olarak Yeşilova mahallesinde asfalt çalışmalarını tamamladı.

Gündoğdu caddesi'ne bin 280 ton asfalt

Çalışmalar kapsamında Yeşilova Mahalle'sinin en işlek caddelerinden biri olan yenilenmeye ihtiyacı olan Gündoğdu Caddesi'ndeki 600 metre yolu asfaltlayan ekipler, 1280 ton çift asfalt olarak bilinen binder asfalt sererek vatandaşın hizmetine sundu.

Vatandaş mağduriyet yaşıyordu

Daha önce çukurların ve bozulmaların olduğu, gerek mahalle sakinlerinin gerekse o yolu kullanan vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığı yolun asfaltlanması bölgede büyük mutluluk yaşattı. Mahalle sakinleri İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ilgilerinden dolayı teşekkür etti.