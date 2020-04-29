İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit'te asfalt ve onarım çalışmaları sürüyor

İzmit Belediyesi, korona virüs sebebiyle yoğunluğun azaldığı yollarda asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, kentteki saha çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri pandemi döneminde sakinleşen yollarda ve caddelerde çalışmalarını aralıksız olarak gerçekleştiriyor. Çalışmalarda Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı, Turgut Mahallesi Sıla Sokak, Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi ve Mehmet Çağlar Sokak üzerindeki yollarda zamanla oluşan hasarlar ekipler tarafından giderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.