İzmit'te asfaltsız yol kalmıyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 2018 yılı içinde hem şehir merkezinde hem de köylerde 61 bin 600 tonluk asfalt çalışmasıyla yolların bakım ve onarımı yapıldı. Çalışma sırasında 33 bin 33 bin 992 ton komple asfalt, 24 bin 992 ton asfalt yama çalışması gerçekleştirildi. Mobil ekipler tarafından da yıl içinde 3 bin 123 ton asfalt kullanılarak bozuk yolların bakım ve onarımının yapıldığını söyleyen yetkililer geçtiğimiz yıl ise 50 bin 538 ton asfalt yol çalışması yapıldığını bildirdiler.