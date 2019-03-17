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İzmit'te ayda 150 ton cam toplanıyor

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ayda ortalama 150 ton cam atığı topluyor.


Yetkililer, şehrin 180 noktasına konulan cam kumbaralarının belirli aralıklarla boşaltıldığını belirterek, “Kumbaralar sayesinde ayda ortalama 150 ton cam atığı toplanarak geri dönüşümü sağlanmaktadır. Hastaneler, alışveriş merkezleri ile nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlere konulan cam kumbaralara vatandaşların ilgisi bizleri mutlu etmektedir. Çünkü camın yüzde yüz geri dönüşmekte bu da ekonomiye ciddi katkılar sağlanması demektir” dediler.


İzmit Belediyesi cam kumbara dağıtımlarının devam ettiğini bilgisini verdi.

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