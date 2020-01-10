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İzmit'te belediyeden üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek desteği

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen proje ile üniversite öğrencileri, 1 yıl boyunda Ayazma Kültür Merkezinde ücretsiz olarak yemek yiyebilecek.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen proje ile üniversite öğrencileri, 1 yıl boyunda Ayazma Kültür Merkezinde ücretsiz olarak yemek yiyebilecek.


Üniversite öğrencilerine destek vermek amacıyla harekete geçen İzmit Belediyesi, örnek bir proje başlattı. ‘Anne Eli' adı altında hayata geçirilen proje kapsamında Kocaeli'de öğrenim gören üniversite öğrencileri İzmit Ayazma Kültür Merkezinde haftanın 7 günü 18.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz yemek yiyebilecek. Öğrenciler merkezde 3 çeşit yemek yiyebilecek. Proje ara tatiller haricinde tüm yıl devam edecek. Üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen projenin ilk yemek dağıtım programı ise 11 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de Ayazma Kültür Merkezinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in katılımıyla başlayacak.


Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Başkan Hürriyet, “Üniversiteli kardeşlerimizden durumu iyi olmayan kim varsa, soframızda ona her zaman yer var. İl dışından gelen öğrencilerin aileleri de hiç tasalanmasın. Çocuklarınız bizlere emanet. Burada gönüllü annelerimizle birlikte çocuklarınıza kendi çocukları gibi bakacak” dedi.

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