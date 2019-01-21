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İzmit'te binlerce çocuk masal dinledi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen masal saati etkinliği ile İzmitli miniklere masallar okundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen masal saati etkinliği ile İzmitli miniklere masallar okundu.


İzmit Belediyesi düzenlediği etkinliklerle binlerce çocuğa masal anlatıldı. Çocuklara, Anadolu kültüründen gelen masal kahramanlarını tanıtmak amacıyla düzenlenen masal saati etkinliği tarihi Saatçi Ali Efendi Konağı'nda gerçekleştiriliyor. Tarihi konakta haftanın 2 günü çocuklar 2 saat boyunca masal dinleyip çeşitli etkinliklerde bulunuyorlar. Anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlik kapsamında geçen bir yıl içinde 2 bin öğrenciye masal anlatıldığını belirten yetkililer, etkinliğin Haziran ayında kadar devam edeceğini söylediler.

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