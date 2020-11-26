İzmit'te bir yaşlı çiften daha acı haber geldi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Mustafa Atayakul ve Emine Atayakul adlı yaşlı çift, 2 gün arayla korona virüse yenik düşerek yaşamını kaybetti.

İzmit'te önceki gün birer hafta arayla korona virüse yenilen yaşlı bir çiftin ardından bir çiftten daha acı haber geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Atayakul (73), 23 Kasım'da korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Yakalandığı korona virüs sonucu Seka Devlet Hastanesinde 14 gündür tedavi altında olan Mustafa Atayakul'un eşi Emine Atayakul (66) da virüse yenilerek yaşamını yitirdi. 2 gün arayla hayatını kaybeden Atayaku çiftinin cenazeleri İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.