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İzmit'te bir yılda 8 bin kadına eğitim

İzmit Belediyesi tarafından bir yıl içerisinde yaklaşık 8 bin kadına kadın hakları, kadın sağlığı, cinsel istismar, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok kadına eğitim verildi.


İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bir yıl içinde düzenlenen 79 eğitim ve seminere 8 bine yakın kadın katıldı. Kadınlara yönelik eğitimler arasında kadın hakları, kadın sağlığı, cinsel istismar, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve aileye sunulan devlet destekleri, aile içi iletişim, evlilikte iletişim gibi konuların yer aldığını söyleyen yetkililer, eğitimlerin 2019 yılında da devam edeceğini söylediler.

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