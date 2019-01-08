İzmit'te bir yılda bin 233 adet iskan ruhsatı verildi

İzmit'te 2018 yılı içinde bin 233 adet iskan ruhsatı verildiği açıklandı.

İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, iskan için başvuranların talepleri tek tek incelendikten sonra kurallara uygun yapılara yapı kullanım izni verildi. İzmit'te en çok iskan verilen ay 173 adet ile Kasım ayı olurken, en az iskan verilen ay ise 48 ruhsat ile Eylül ayı olduğu kaydedildi. 2018 yılında yapılan başvurularda Ocak ayında 97, Şubat'ta 112, Mart'ta 102, Nisan'da 90, Mayıs'ta 131, Haziran'da 120, Temmuz'da 61, Ağustos'da 61, Ekim de 147, Aralık ayında da 90 olmak üzere toplam bin 233 adet yapı kullanım ruhsatı verildiği kaydedildi. Yetkililer, geçen yıl içinde 497 adet mat mülkiyeti ve kat irtifakı projesinin de onaylandığını söylerken, Belediye verilenlerine göre Ocak ayında 35, Şubat'ta 58, Mart'ta 38, Nisan'da 36, Mayıs'ta 51, Haziran'da 43, Temmuz'da 57, Ağustos'da 31, Ekim'de 33, Ekim'de 43, Kasım'da 34, Aralık ayında da 38 adet proje onaylandı. Onaylanan projeler sonucunda İzmit Belediyesi 455 bin 228 TL gelir elde etti.

Öte yandan, Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılan şikayetler anında değerlendirilerek kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre Belediye encümenince 2018 yılı içinde kurallara uygun olmayan 137 adet yapı için 334 bin 579 lira para cezası uygulanırken 115 yapı için mühürleme, 912 adet de ihtarda bulunulması kararlaştırıldı. Encümen'de 44 yapı için İmar Kanunun 32. maddesine istinaden, 18 adet yapı için de 775 sayılı Gecekondu Yasası'na göre yıkım kararı alındı. Ayrıca Belediye Encümeni'nde 68 adet metruk yapı için de yıkım kararı alınırken, yapıların tamamının yıl içinde yıkıldığı kaydedildi.