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İzmit'te bisikletsiz öğrenci kalmıyor

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Haydi Bisikletle Okula projesi kapsamında Körfez ilçesinde bulunan Türk Pirelli Ortaokulunda 57 öğrenciye bisikletleri dağıtıldı.



12 yıldan beri Haydi Bisikletle Okula projesini yürüten İzmit Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bisiklet dağıtım törenine İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, AK Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Cemil Karaca, Türk Pirelli Ortaokulu Müdürü Veli Ekiz, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı. Törende, yürüme engelli ortaokul 1'inci sınıf öğrencisi Salih Kandaz'a bisiklet yerine tablet hediye edildi. Okul müdürü Veli Ekiz yaptığı konuşmada, “İzmit Belediyesi her zaman eğitime destek vermiştir. Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan ve tüm çalışanlarına eğitime desteklerinden ve bisiklet vererek çocuklara büyük sevinç yaşattıkları için teşekkür ederiz” dedi.



Bisiklet dağıtım töreni sırasında okul müdürü Veli Ekiz tarafından İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın 47 yıl önceki karnesi ulaştırılmak üzere Başkan Yardımcısı Güray Oruç'a teslim edildi. Doğan'ın karnesindeki bütün notlarının pekiyi olduğu görüldü.

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