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İzmit'te bozuk yollar tamir ediliyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bayram öncesi adeta seferber olarak bozuk yolları tamir ediyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bayram öncesi adeta seferber olarak bozuk yolları tamir ediyor.


Ekiplerce Yeşilova, Gündoğdu mahalleriyle Çubuklu Osmaniye köyündeki yollar asfalt yama ile düzeltildi. Yeşilova Mahallesi Ertuğrul, Şerit, Fikir, Palazoğlu, Elma Çiçeği sokaklarında alt yapı çalışması sonrasında bozulan yollar önce 89 ton pmt serilerek sertleştirildi, ardından da 199 ton asfaltla düzeltildi.


Belediye ekiplerince Gündoğdu Mahallesi'nde de 13 sokakta bozuk yolar tamir edildi. Varol, Sülünay, Mustafa Türk, Ortaç, Üstüner, Gurbet, İkizdere, Barut, Irmak, Arnavut, Gün, Molla Recep Caddesindeki çalışmada 340 ton da asfalt kullanıldı.


Çubuklu Osmaniye köyündeki 1 kilometre uzunluğundaki bozuk yolun tamirinde 252 ton asfalt kullanıldığı kaydedildi.


Belediye yetkilileri, benzer çalışmaların şehrin diğer yerlerinde de devam ettiğini söylediler.

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