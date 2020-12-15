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İzmit'te budama çalışmaları devam ediyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki ağaç budama çalışmalarına devam ediyor.


İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağaçların ömrünün uzatılması, hastalıklara karşı direncinin arttırılması, kuruyan ve kırılan dalların sürücülerin görüşüne engel olmaması, uyarı levhalarını kapatmaması, evlerin pencerelerine ve çatılarına gelerek zarar vermemesi için budama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, parklarda, yeşil alanlarda, yol kenarlarında, kaldırımlarda, kamu kurumlarında ve okul bahçelerinde bulunan ağaçlar için kasım ayında başlayan budama çalışmalarını kent merkezindeki ara sokaklarda sürdürdü. Ekipler, kent merkezinin birçok noktasında çalışmalarına devam ederken gerçekleşen budama işlemlerinin mart ayı sonuna kadar devam edeceği belirtildi.


Ekipler ayrıca, parklardaki çalılar ve süs bitkilerinde de form budaması yaparak, bitkilerin daha formlu ve sağlıklı büyümesi sağlıyor.

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