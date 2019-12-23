izmit'te caddeler 24 saat boyunca temizleniyor

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat İzmit'in cadde ve sokaklarını temiz tutmak adına çalışmalarına aksatmadan devam ediyor. Ekipler İzmit'in cadde sokaklarını temiz tutmak amacıyla ellerinden gelen gayreti gösterirken belediye bünyesindeki süpürge araçları ile cadde ve sokakların temizliği tam gün çalışıyor.

Ayrıca İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde cadde ve sokaklarda eskiyen, kullanılamaz halde olan çöp konteynerleri yenileri ile değiştirerek vatandaşların sağlıklı bir şekilde çöplerini atmasına olanak sağlıyor. Belediye yetkilileri vatandaşların çöp konteynerleri yakıcı madde atmamaları konusunda uyarılarda bulunurken İzmit'in temizliği için çalıştıklarını ifade ettiler.

Öte yandan İzmit Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediye hizmet binalarında hizmet almaya gelen vatandaşlara etkin ve verimli bir şekilde hizmet sağlamak ve hizmet memnuniyetini arttırmak amacıyla 12 Ay süreli 15 adet “Sıcak İçecek Otomat Hizmet Alımı” ihalesi gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi toplantı salonunda açık ihale usulü gerçekleştirilen ve İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan ihaleye 2 firma teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 153 bin TL olan ihalede firmalar tarafından verilen en düşük teklif 121 bin 500, en yüksek teklif ise 138 bin TL oldu. İhaleyi kazanan firmanın değerlendirmeler tamamlandıktan sonra açıklanacağı belirtildi.