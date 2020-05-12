İzmit'te caddeler Kocaelispor'un renklerine büründü

İzmit Belediyesi tarafından şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'a destek vermek amacı ile caddeler yeşil-siyah renkli boyalarla boyandı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta lider olan Kocaelispor için İzmit, yeşil-siyaha büründü. Şampiyonluk coşkusuna ortak olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kırsal bölgeler dahil olmak üzere bir çok noktada asılan bayraklarla Kocaelispor'a başarılar diledi. Kentteki şampiyonluk heyecanını yaşayan Başkan Hürriyet ayrıca kentin önemli noktalarında cadde, sokak ve kaldırımları yeşil siyah boyatarak renkli görüntüler oluşturdu.

Bu doğrultuda İzmit Belediyesi ekipleri ilk olarak BELSA Plaza önünde bulunan dubaları ve kent merkezindeki kaldırımları yeşil siyah renklere boyayarak kentte iyiden iyiye şampiyonluk havasını yaşatmaya başladı. Kocaelispor'un şampiyon olacağına gönülden inanan sıkı bir Kocaelispor taraftarı olan Başkan Hürriyet sosyal medya hesabından, “Biz kaldırımları, caddeleri, sokakları siyaha boyamaya başladık bile” pyalşaımında bulundu.