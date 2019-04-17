İzmit'te çalışmalar devam ediyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda düzenlemeler yapıyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Ayazma Mahallesi'nde parke yol, Yenişehir Mahallesi'nde asfalt yama, Erenler ve Karadenizliler mahallelerinde de parapet ve korkuluk çalışması yapıldı. Ayazma Mahallesi Göç İdaresi yanındaki çalışmada 700 metrekare parke ve 150 metre bordür, Yenişehir Mahallesi Arda Sokak'taki çalışmada 65 ton asfalt, Karadenizliler Mahallesi Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi ile Erenler Mahallesi İmalat Sokak'ta da yaklaşık 200 metre parapet ile 95 metre korkuluk yapıldı.

Öte yandan İzmit Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı 20 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirecek. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında saat 15.00'deki toplantıda meclis başkan vekili ile katipler belirlenecek. Belediye encümen üyeleriyle ihtisas komisyonlarının seçiminin de yapılacağı İzmit Belediye meclisinde 16 CHP, 21 de AK Partili üye bulunuyor.