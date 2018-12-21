İzmit'te çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

İzmit Belediyesi tarafından mahalle ve köylerdeki çalışmalar hızla devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü‘ne bağlı ekipler, köylerde çöpleri toplarken yol yıkama çalışması da yapıyor. Yetkililer, özellikle köy içi yollarının belirlenen program çerçevesinde tazyikli suyla yıkandığını söylediler. Çalışma köylüler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kabaoğlu'nda yol iyileştirme çalışması yapılıyor. Yetkililer, Kabaoğlu'da Defne ve Ağcalar sokaklarındaki yollara 1920 ton mekanik malzeme serilerek düzeltildiğini belirttiler.

Yapılan çalışma ile yolların daha kullanışlı hale geldiği kaydedilirken, benzer çalışmaların şehrin diğer yerlerinde de devam ettiğini söylediler.