İzmit'te cenaze yemeklerinde sorun yok

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi'nin cenaze evlerine yemek hizmeti sağlayan firmanın imalathanesinde denetim yapıldı.

Firmanın Kartepe'deki imalathanesindeki denetimi belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Kartepe İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. İşyeri ruhsatı, hijyen, yemek mönü gramajı ve çevre temizliği gibi konular kontrol edildiği denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı. Yetkililer, denetimlerin belirli aralıklarla tekrarlanacağını söylediler.