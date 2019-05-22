İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit'te cenaze yemeklerinde sorun yok

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi’nin cenaze evlerine yemek hizmeti sağlayan firmanın imalathanesinde denetim yapıldı.

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi'nin cenaze evlerine yemek hizmeti sağlayan firmanın imalathanesinde denetim yapıldı.


Firmanın Kartepe'deki imalathanesindeki denetimi belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Kartepe İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. İşyeri ruhsatı, hijyen, yemek mönü gramajı ve çevre temizliği gibi konular kontrol edildiği denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı. Yetkililer, denetimlerin belirli aralıklarla tekrarlanacağını söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.