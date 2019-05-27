İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit'te çevre çalışmaları devam ediyor

İzmit Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapılan yol yapım, onarım ve temizlik çalışmaları devam ediyor.


İzmit'teki semt pazarlarında temizliğe büyük önem veriliyor. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince başta kapalı pazarlar olmak üzere semt pazarlarında tezgahlar kaldırıldıktan sonra kapsamlı temizlik yapılıyor. Yetkililer, Pazar kurulan alanlarda faaliyet sonra erdikten sonra önce kaba temizlik yapıldığını, ardından da bölgenin tazyikli suyla yıkandığını söylediler. İzmit'teki semt pazarlarında ortalama 10 ton atık toplandığı kaydedildi. Belediye ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde cadde ve sokakların yıkamasını da gerçekleştiriyorlar. 12 arasöz ile gerçekleştirilen tazyikli suyla yıkama çalışmasının bütün mahallerde belirli bir program çerçevesinde sürdürüldüğü ifade edildi.


Öte yandan, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Alikahya'da bozuk yollar tamir edildi. Yetkililer, Alikahya Merkez Mahallesi Sedat Simavi Caddesi'ndeki çalışmada 400 metrekare parke ve 100 metre bordür, Alikahya Fatih Mahallesi Seymen Caddesi'ndeki kaldırım çalışmasında 100 metrekare parke ve 50 metre bordür, Fatih Mahallesi Fıstık Sokak'taki çalışmada 600 metrekare parke ve 100 metre bordür, Alikahya Atatürk Mahallesi Seçkinler Sokak'taki 30 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde beton yol çalışmasında da 32 metreküp beton kullanıldığını söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.