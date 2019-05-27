İzmit'te çevre çalışmaları devam ediyor

İzmit'teki semt pazarlarında temizliğe büyük önem veriliyor. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince başta kapalı pazarlar olmak üzere semt pazarlarında tezgahlar kaldırıldıktan sonra kapsamlı temizlik yapılıyor. Yetkililer, Pazar kurulan alanlarda faaliyet sonra erdikten sonra önce kaba temizlik yapıldığını, ardından da bölgenin tazyikli suyla yıkandığını söylediler. İzmit'teki semt pazarlarında ortalama 10 ton atık toplandığı kaydedildi. Belediye ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde cadde ve sokakların yıkamasını da gerçekleştiriyorlar. 12 arasöz ile gerçekleştirilen tazyikli suyla yıkama çalışmasının bütün mahallerde belirli bir program çerçevesinde sürdürüldüğü ifade edildi.

Öte yandan, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Alikahya'da bozuk yollar tamir edildi. Yetkililer, Alikahya Merkez Mahallesi Sedat Simavi Caddesi'ndeki çalışmada 400 metrekare parke ve 100 metre bordür, Alikahya Fatih Mahallesi Seymen Caddesi'ndeki kaldırım çalışmasında 100 metrekare parke ve 50 metre bordür, Fatih Mahallesi Fıstık Sokak'taki çalışmada 600 metrekare parke ve 100 metre bordür, Alikahya Atatürk Mahallesi Seçkinler Sokak'taki 30 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde beton yol çalışmasında da 32 metreküp beton kullanıldığını söylediler.