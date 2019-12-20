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İzmit'te çevre düzenlemesine başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Yonca Kavşağı’nda, çevre düzenlemesi çalışmasına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Yonca Kavşağı'nda, çevre düzenlemesi çalışmasına başladı.


Kocaeli'de hayata geçirilen birçok yol, köprü ve kavşak kenarlarındaki alanları çevre düzenlemesi ile yeşillendiren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarına devam ediyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde Karayolları tarafından yenilenerek hizmete açılan Yonca Kavşağı'nda çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kavşağın çevre düzenlemesi yapılacak olan bölümlerine ağaçlandırma ve yeşillendirme için toprak serimi yaptı. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, toprak serim çalışmalarına gece saat 12'de başladı. Toprak serim çalışmasında 2'şer adet ekskavatör ile kepçe, 7 adet kamyon, 1'er adet bobcad, mini ekskavatör, süpürge aracı ve tanker kullanıldı. Çevre düzenlemesi ile ağaçlandırılacak ve yeşillendirilecek alanlara dökülen topraklar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dağıtılarak tesviye edildi. Gece yarısı başlayan çalışma sabah saatlerinde bitirildi.


Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gece boyunca sürdürülen hummalı çalışmada 120 kamyon toprak serimi yapıldı. Serim ve tesviye işlemlerinin ardından ekipler, çevre düzenlemesi kapsamında bölgede ağaçlandırma ve zeminde yeşillendirme yapacak. Gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışması ile alan daha güzel bir görünüme kavuşacak.

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