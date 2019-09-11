İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit'te çevre kirliliğine karşı İzmitçe uyarı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde vatandaşların çevreyi kirletmemesi adına park ve bahçelere İzmitçe, “İzmit çocuğu yere çöp atmaz boolumm” yazıldı.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşların çevreyi kirletmemesi adına park ve bahçelere İzmitçe, “İzmit çocuğu yere çöp atmaz boolumm” yazıldı.


İzmit Belediyesi yapmış olduğu uygulama ile vatandaşları hem uyardı hem de gülümsetti. Parklara gelişigüzel atılan çöplerin önüne geçmek amacıyla vatandaşlara uyarıda bulunan belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, üzerinde İzmitçe uyarıların bulunduğu tabelaları parklara yerleştirdi. Şehir merkezindeki parklara konulan ve üzerlerinde “Buraya izmarit dikmeyiniz biz diktik yetişmiyor” ve “İzmit çocuğu yere çöp atmaz boolumm” gibi yazıların bulunduğu tabelalar, vatandaşların ilgi odağı oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.