İzmit'te çevre kirliliğine karşı İzmitçe uyarı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşların çevreyi kirletmemesi adına park ve bahçelere İzmitçe, “İzmit çocuğu yere çöp atmaz boolumm” yazıldı.

İzmit Belediyesi yapmış olduğu uygulama ile vatandaşları hem uyardı hem de gülümsetti. Parklara gelişigüzel atılan çöplerin önüne geçmek amacıyla vatandaşlara uyarıda bulunan belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, üzerinde İzmitçe uyarıların bulunduğu tabelaları parklara yerleştirdi. Şehir merkezindeki parklara konulan ve üzerlerinde “Buraya izmarit dikmeyiniz biz diktik yetişmiyor” ve “İzmit çocuğu yere çöp atmaz boolumm” gibi yazıların bulunduğu tabelalar, vatandaşların ilgi odağı oldu.