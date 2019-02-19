İzmit'te çevre kirliliğine yer yok

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çevre kirliliğini önlemek amacıyla 7/24 çalışmalarına devam ediyor. Özellikle ana caddelere, kaldırımlara bina ve iş yeri önlerine veya konteyner yanına izinsiz ve mevzuata aykırı olarak bırakılan moloz, inşaat atığı ve evsel atıkların kaldırılması yönünde denetimlerde bulunan zabıta ekipleri, çevre ve görüntü kirliliği ile ilgili gerekli kontrolleri yaparak, olumsuzlukların kaldırılmasına ön ayak oluyor. Ev ve iş yerlerinde yapılan tadilat ve inşaat çalışmaları sonrasında çıkan atıkların gelişi güzel olarak sokaklara bırakılmaması gerektiğini söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, “Tadilat sonrası iş yeri veya kapı önlerine bırakılan moloz atıkları görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Belediye olarak bu tür atıkları alan ekiplerimiz var. İnşaat atığı olanlar belediyemize ihbarda bulunabilirler” dedi.