İzmit'te çevreci okullar ödüllendirildi

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen okullar arası atık yarışmasında dereceye giren okullara ödülleri Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in katıldığı törenle verildi.

Eylül 2018-Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenen yarışmada okullardan 160 ton ambalaj atığı, 14 ton elektronik atık ve 4 ton da atık pil toplandı. Her kategoride ayrı ayrı değerlendirmeye tutulan yarışma sonunda ilk üçe giren okullara dizüstü bilgisayarı, çok fonksiyonlu yazıcı, A4 fotokopi kağıdı verildi. Sanal Gerçeklik Küresi'nde düzenlenen ödül töreninde ambalaj atığı, atık pil ve elektronik atık dallarında ilk üçe giren okullara çeşitli ödüller verildi.

Çevre bilinciyle yetişen gençlere ödül vermenin kendilerini çok gururlandırdığını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Hayata geçirdiğimiz bu proje ve etkinlikler toprağımızın, çevremizin korunması ve temiz tutulması açısından çok daha önemli hale geliyor. Çevreye değer vermeyen insana da yaşama da değer vermez. Dünyada ve özellikle ülkemizde temiz su kaynakları giderek kirlenmekte, verimli tarım toprakları ve orman varlıklarımız azalmakta. Verimli tarım arazilerimiz sanayiye boğulmakta. Bu soruna çözüm olarak çevre ve kentleşme politikalarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Ekolojik, yenilenebilir ve verimli enerjiyi öne alan bir anlayışla toprağımızı, havamızı ve suyumuzu daha iyi korumalıyız” dedi.

Hürriyet, “Çevre ve sağlıklı toplum olmadıktan sonra ekonomik zenginliğin hiçbir anlamı olmayacak. Çevreye yatırım bütün çocuklarımızın, geleceğimizin kazancıdır. Çevreye karşı duyarsız kalmak, çocuklarımıza ihanet etmektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi ‘Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur.' Bu bilinçle duyarlılık ve sorumlulukla ülkemize, kentlerimize, geleceğimize sahip çıkmak zorundayız” diye konuştu.

Öte yandan İzmit Belediyesi tarafından yürütülen çevre çalışmaları kapsamında bir yıl içinde 8 bin ton ambalaj atığı, 20 ton elektronik atık, 5 ton atık pil, 6 ton bitkisel yağ ve 15 ton atık lastik toplanarak geri dönüşümünün sağlandı. Yıl içinde 50 okulda yaklaşık 5 bin öğrenciye çevre bilinçlendirme eğitimi verilirken, toplanan atıklar karşılığında eğitim kurumlarına 4 bin 500 paket A4 fotokopi kağıdı, 4 adet dizüstü bilgisayar, 8 adet projeksiyon cihazı, 11 adet fotokopi makinesi ve çok fonksiyonlu yazıcı, 1 adet ses sistemi ile çok sayıda sarf malzeme dağıtıldı.