İzmit'te çocuk kütüphanesi açılıyor

İzmit Belediyesi, Kadın Girişimciler Merkezi’nin içinde çocuk kütüphanesi açacak.
İzmit Belediyesi, Kadın Girişimciler Merkezi'nin içinde çocuk kütüphanesi açacak.
İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında bulunan Kadın Girişimciler Merkezi zemin katında Çocuk Kütüphanesi açıyor. 7-12 yaş aralığındaki bütün çocukların faydalanabileceği Çocuk Kütüphanesi'ne önce üye olmak gerekecek. Üye olan her çocuk 2 hafta süreyle 2 kitap alabilecek. 600 adet kitap bulunan kütüphanede hikaye kitaplarından çocuk romanlarına, bilimden spora çocukların ilgisini çekecek geniş seçenek sunuluyor.