İzmit'te çocuk kütüphanesi açılıyor

İzmit Belediyesi, Kadın Girişimciler Merkezi'nin içinde çocuk kütüphanesi açacak.

İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında bulunan Kadın Girişimciler Merkezi zemin katında Çocuk Kütüphanesi açıyor. 7-12 yaş aralığındaki bütün çocukların faydalanabileceği Çocuk Kütüphanesi'ne önce üye olmak gerekecek. Üye olan her çocuk 2 hafta süreyle 2 kitap alabilecek. 600 adet kitap bulunan kütüphanede hikaye kitaplarından çocuk romanlarına, bilimden spora çocukların ilgisini çekecek geniş seçenek sunuluyor.