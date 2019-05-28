İzmit'te çocuklar bayrama mutlu girecek

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sürdürdüğü İzmit Kart desteği ile 480 ailenin 925 çocuğu bayrama mutlu girecek.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hak sahiplerinin İzmit Kart hesaplarına çocuk sayısı kadar 100'er TL para yükleme işlemi yapıldı. İzmit Kart sahipleri anlaşmalı yerlere giderek alış verişlerini yapabiliyorlar. Giyim yardımından yararlanabilmek için İzmit Kart sahibi olmak gerektiğini söyleyen yetkililer , “İzmit Kart başvurusunda bulunmak için ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşların muhtardan alınacak fakirlik belgesi, hanede yaşayanların nüfus cüzdan fotokopileri ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belediyemizin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurması gerekmektedir” dediler.

Öte yandan İzmit'te ot biçme çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı 18 kişilik ekip, şehrin dört bir yanındaki park, yeşil alan ve mesire alanlarında uzayan otları kesiliyor. 2'si otomatik çim biçme makinası, 9'u tırpan motoruyla gerçekleştirilen çalışma ile bütün park ve yeşil alanlardaki uzayan otlar temizlenmiş olacak. Çalışmalar kapsamında caddeler, sokaklar ve kaldırımlardaki yabani otlar da 3 adet traktör yardımıyla ilaçlanarak temizleniyor.