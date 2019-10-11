İzmit'te çocuklar deprem konusunda bilinçleniyor

İzmit Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında da öğrencileri bilinçlendirmeye devam ediyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğretmenler ve öğrenciler deprem konusunda bilinçlenmek amacıyla İzmit Belediyesi bünyesindeki 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi'ni ziyaret ediyor. Randevu alarak kendilerine verilen gün ve saatte okullarına gönderilen araçlarla müzeye getirilen öğrenciler rehberler eşliğinde 45 dakikalık turlarla müzeyi gezerek deprem konusunda bilgilendiriliyorlar.

Bir deprem kenti olan İzmit'te aktif ve dinamik yer küre gerçeğini hem teorik hem görsel bilgilerle öğrenen öğrenciler ayrıca simülasyon merkezinde tecrübe kazanıyorlar. Dinledikleri bilgiler, izledikleri kısa filmler ve simülasyon merkezinde yaşadıkları tecrübeyle dolu dolu vakit geçiren öğrenciler ve öğretmenler yine aynı araçlarla okullarına bırakılıyor.