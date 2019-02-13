İzmit'te çocuklar haklarını öğrenmeye devam ediyor

Şiddet, madde bağımlılığı gibi konularında çocuklara eğitimlerin verildiği İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Okulu'nda farklı okullardan gelen öğrencilere önemli ilgiler aktarıldı.

İzmit Belediyesi'nin Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Çocuk Hakları Okulu'nda öğrencilere çocuk hakları ve çocuk istismarını önleme konularında eğitimler veriliyor. Şimdiye kadar binlerce öğrenciye şiddet, madde bağımlılığı ve çocuk hakları konularında eğitimler verilen okulda Saraybahçe İlkokulu, Solaklar İlkokulu, Şehit Öğretmen Erkan İlkokulu ve Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu öğrencilerine de benzer eğitim verildi. Çocukların büyük bir ilgiyle takip ettikleri eğitimde konunun uzmanları, istismar sırasında ne yapılması gerektiğini, nereye başvurup, kimlerden yardım istenebileceği konularında da bilgilendirmede bulundular.