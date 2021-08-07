İzmit'te çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyor

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında İZMEK'te yaz kursları kapsamında çocuklara yönelik Kuran-ı Kerim eğitimi verilmeye devam ediyor. Okulların kapanması ile birlikte yaz mevsimini değerlendirmek isteyen çocuklar ve gençler Durhasan ile Zabıtan kurs merkezlerinde Kuran-ı Kerim ve İlmihal dersleri alıyor.

Yaz tatillerimi faydalı geçirmek isteyen gençler ve çocuklar Kuran-ı Kerim öğrenmek için İZMEK'i tercih ediyor. 18 yaşına kadar tüm çocuk ve gençlerin yararlanabileceği eğitimler Elifba ile başlayarak kendini daha fazla geliştirmek ve Kuran-ı Kerimi hatasız okumak isteyenler için Tecvidli okuma şeklinde gerçekleştiriliyor. Kuran-ı Kerim dersi almak isteyen vatandaşlar 318 00 00 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.