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İzmit'te çocuklara istismar bilgisi veriliyor

İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Masası tarafından anaokulu öğrencilerine çocuk istismarı konusunda bilgi veriliyor.


İzmit Belediyesi'nin Çocuk Hakları Masası tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik verilen eğitimlerde çocuklara tanımadıkları kişilere karşı nasıl davranmaları gerektiği, iyi dokunuş ve kötü dokunuşun ne olduğu, bedenlerine izinsiz kimsenin dokunamayacağı, tedirgin ve rahatsızlık oluşturan davranışla karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiği anlatılıyor. Cinsel istismarın önüne geçmenin, aileleri ve çocukları bilinçlendirmeyle çözülebileceğine dikkat çeken İzmit Belediyesi yetkilileri, “Çocuk istismarını önleme ve bilinçlendirmeye yönelik olarak 4-6 yaş arası çocuklara yaşlarına uygun olarak eğitim programı hazırlandık. Eğitimler her hafta Salı ve Perşembe günleri 10.00 - 12.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Amacımız konuyla ilgili hem aileleri hem de çocukları daha da bilinçli hale getirmektir” dedi.

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