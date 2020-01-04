İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit'te çölyak hastalarını sevindirecek gelişme

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi bir sosyal sorumluluk projesi olarak çölyak hastası vatandaşlar için İBB Halk Ekmek ile anlaşmaya yapacak.


Glutensiz ürünleri tüketmek zorunda olan çölyak hastası vatandaşlar için Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in girişimiyle İzmit Belediyesi, İBB Halk Ekmek'ten glutensiz un ve ekmek almaya hazırlanıyor. Belediyenin sosyal sorumluluk projesi kapsamında değerlendirilen projede İBB'den uygun fiyata alınan ürünlerin kar amacı olmadan direkt satışı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda proje için İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Edirnekapı Fabrikası Pazarlama Müdürü ve İşletme Müdürü ile görüşerek ilk adımı attı.


İzmit Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan bu çalışma ile uygun fiyata alınan ürünlerin kar amacı olmadan vatandaşa direkt satışı gerçekleştirilecek. Çölyak hastaları tarafından da yoğun olarak talep edilen bu çalışma için görüşmeler devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.