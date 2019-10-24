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İzmit'te çöp konteyneri ihalesinde 400 bin TL tasarruf

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen ve daha önce 1 Milyon TL ödenen çöp konteynerleri ihalesinden 400 bin TL tasarruf sağladı.


İzmit Belediyesi, ilçe sınırlarında içerisinde kullanılacak çöp konteynerler için ihale gerçekleştirdi. Belediye toplantı salonunda açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihaleye 5 firma teklif verdi. İhale, birinci kısım 125 adet 770 litrelik pedallı plastik ve ikinci kısım 275 adet 770 litrelik sıcak daldırma galvanizli metal çöp konteynırı için yapıldı. Birinci kısım için en düşük teklif 81 bin 250 TL ile verilirken, ikinci kısım için ise en düşük teklif 204 bin 50 TL olarak verildi.


İki kısım için yaklaşık toplam maliyeti 421 bin 718.75 TL olan ihalenin kazananının, ihale komisyonu tarafından incelenip karar verilmesiyle önümüzdeki günlerde açıklanacağı duyuruldu. İzmit Belediyesi'nde 2018 yılında ortalama 1000 konteyner için belirlenen rakamın 1 milyon 72 bin 50 TL olduğunu belirten yetkililer, bu yıl aynı sayı için yapılacak ödemenin ise 696 bin TL olacağını açıkladı. İki ihale arasındaki farkın 376,50 TL olduğunu belirten yetkililer, 2019 yılı ihale rakamlarıyla bu yıl belediyenin yaklaşık 400 bin TL tasarruf sağlayacağı belirtti.


Öte yandan İzmit Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediye hizmet araçlarında kullanılmak üzere 900.000 litre motorin, 25.000 Litre kurşunsuz benzin alımını kapsayan akaryakıt alım ihalesi gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi toplantı salonunda açık ihale usulü gerçekleştirilen ihaleye 4 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklif 5 milyon 113 bin 750 TL olurken, en düşük teklif ise 4 milyon 680 bin TL olarak verildi. Yaklaşık maliyeti 5.083.095.50 TL olarak belirlenen ihaleyi kazanan firmanın değerlendirmeler tamamlandıktan sonra açıklanacağı belirtildi.

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