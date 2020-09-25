İzmit'te Cuma namazı öncesi ücretsiz maske dağıtıldı

İzmit Belediyesi, Covid-19 vakalarının son zamanlarda artış göstermesi üzerine farkındalık oluşturmak amacıyla Fevziye Cami önünde maske dağıttı. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cuma Namazı öncesi Fevziye Cami önüne kurulan stantta, cami cemaati başta olmak üzere tüm vatandaşlara Çınar Kadın Kooperatifi tarafından üretilen maskeleri ücretsiz olarak dağıttı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, maskeleri dağıtırken maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda vatandaşları duyarlılığa davet etti. Vatandaşlar, maske dağıtan ekiplere teşekkür etti.